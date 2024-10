Nutiseadmete müügis nihkuvad edetabelitesse uute tootjate odavamad mudelid

«Tarbijate eelistustesse on hakanud jõuliselt sisenema väiksemate tootjate mudelid, mis pakuvad soodsama hinna eest kvaliteetset kasutajakogemust. Kolmanda kvartali keskmist hinda kergitas aga Apple´i seadmete lansseerimine, millel on oma truu fännibaas,» kommenteeris Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann.

Müügitopist nähtub, et tuntud brändide nagu Apple ja Samsung kõrval on järjest tõusmas väiksemate tootjate populaarsus. Esikümnesse on tõusnud Xiaomi, napilt selle künnise taga ootavad Poco, Honor ja OnePlus, mis pakuvad head kvaliteeti taskukohase hinna eest.

«Kuigi läänes on täheldatud kasvavat huvi nuputelefonide vastu, et saada puhkust infoküllusest ja liigsest sotsiaalmeedia kasutamisest, ei ole trend Eesti turule veel jõudnud. Prognoosime, et see võib enne mööduda, kui meieni jõuab,» lisas Ploomann.