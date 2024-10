Selle relvasüsteemi vastu läheb tulevikus vaja tõelisi tondipüüdjaid

Just selline stsenaarium käivitukski, kui Briti kaitsetööstuse ettevõtte loodud elektroonilise sõja vahendiga droon vaenlase objektile läheneks. See õhusõiduk suudab tekitada radaripiltidel tõelise segaduse – mõned sektorid on pimestatud, teised aga kattuvad justkui drooniparvedega. Kaootilise signaalide virvarri seast ilmub lõpuks aga välja selge info – saabumas on suur hulk hävitajaid ja pommitajaid, mida omakorda saadavad tiibrakettide parved, mis liiguvad kindlalt sihtmärkide suunas.

Just seda Leonardo UK oma uue elektroonilise sõjapidamise süsteemiga BriteStorm saavutada soovibki. Tegemist on digitaalse segamise ja petmise süsteemiga, mis lubab õhujõududel tungida vaenlase õhuruumi, kasutades radari petmiseks fantoom-eskadrille ja tontrakette. Seda uuenduslikku tehnoloogiat on juba testitud Kuningliku Õhuväe Kiirvõimekuste Büroo (Royal Air Force's Rapid Capabilities Office ehk RAF RCO) poolt.

BriteStorm suudab tekitada segadust vaenlase radarisüsteemides, saates võimsaid digisignaale, mis blokeerivad ja eksitavad vaenlase andurivõrgustikke ning tekitavad radaripildis fantoomkujutisi. Kasutades Digital Radio Frequency Memory (DRFM) tehnoloogiat ja Leonardole omaseid Miniature Techniques Generatori (MTG) mooduleid koos edastavate ja vastuvõtvate antennidega (Transmit Receive Modules ehk TRM), suudab BriteStorm tuvastada ja hinnata elektroonilise sõjapidamise keskkonda ning valida sobiva vastutegevuse.

See võib hõlmata radari segamist, saadetavaid valesignaale või isegi terve eskadrilli ja rakettide kummitussignatuuride loomist, mis paneb vaenlase arvama, et seisab silmitsi suurema ja tugevama väega kui tegelikult.

BriteStorm on märkimisväärselt kerge – kaaludes vaid 2,5 kg, on seda lihtne integreerida erinevatele platvormidele, sealhulgas droonidele ja rakettidele. Süsteem on programmeeritav erinevate missioonide jaoks, mis tähendab, et seda saab hõlpsalt kohandada vastavalt operatsiooni vajadustele.

Fantoomlennukitega saab hoida kokku oma relvastuses ning samas raisata vaenlase kallist õhutõrje laskemoona. Foto: kaader videost / Leonardo UK

Leonardo UK elektroonilise sõjapidamise kampaania juht Mark Randall rõhutas BriteStormi olulisust: «platvormid, mis kannavad BriteStormi, suudavad luua segadust ja takistada vaenlast vägesid avastamast ja jälitamast. Kuna vastaste õhutõrjesüsteemid arenevad pidevalt, on kriitiline, et ka sõbralikud jõud kasutaksid BriteStormi, et tagada turvalisus.»

Lisaks Suurbritannia kaitseministeeriumile peab Leonardo oluliseks potentsiaalseks kliendiks ka USA kaitseministeeriumi, pidades silmas, et BriteStorm võiks pakkuda võimekuse eelist elektroonilises sõjapidamises. Samuti on see süsteem kiiresti ümberprogrammeeritav, et kohanduda muutuvate ohtudega.

Leonardo on valmis eksportima BriteStormi ning ettevõte prognoosib täiendavat huvi süsteemi vastu ka Euroopas, Lähis-Idas ja Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas.