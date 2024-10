VALIK ON TEHTUD: MängudeÖÖl selgus parim Eesti Mäng 2024

Mängu looja: see teeb südame soojaks

«Aasta parima mängu auhind tuli mulle täieliku üllatusena ja see on Maru VR tiimile väga suur au,» räägib «Bootstrap Islandi» loovjuht Rein Zobel. «Eriti arvestades, et sel aastal oli konkurents heade Eesti mängude osas väga tihe, mis on omaette juba väga rõõmustav uudis.»