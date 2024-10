VIDEOD Boston Dynamics ja Toyota panevad robotite osas leivad peaaegu ühte kappi

Robotiarendaja Boston Dynamics sai valmis ülipainduvate hüdrauliliste jäsemetega uue põlvkonna humanoidroboti Atlas, kuid nüüd on vaja see õpetada kõiki keerulisi ülesandeid täitma, mis on suuresti juba tarkvara küsimus. Siin tõttab appi Toyota uurimisinstituut, mis on robotitele arendamas suurt käitumismudelit.

Foto: Bostoin Dynamics