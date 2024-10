VAATA VIDEOT See hiigelmasin «koob» süsinikukiud raketiosadeks kokku pöörase kiirusega

Seda võib ette kujutada kui 12-meetri kõrgust, 75-tonnist autonoomset 3D-printerit, mis paigaldab süsinikkiudkihte kiirusega 100 meetrit minutis. Selle asemel, et «trükkida» erialdi osi, laotakse süsinikkiudlehed kiht-kihilt erinevatesse suundadesse, et luua igale struktuurile tugevus ja jäikus. AFP suudab liikuda külgsuunas kuni 30 meetrit, mis tähendab, et seade on võimeline looma Neutroni raketi suurimaid osi – 28-meetrist vaheosa ja koonusekujulist katet.