Karistus prantslaste moodi – hea mängu teinud tiim saadeti laiali

Üheks ebaõnnestujaks on olnud aasta alguses ilmunud metroidvania žanrisse kuuluv «Prince of Persia: The Lost Crown». Teos võeti küll kriitikute ja fännide poolt üpriski soojalt vastu, kuid müüginumbrid pole kompaniile väidetavalt meeltmööda olnud.

Sellega seonduvalt olevat teose loonud tiimile kiirelt öeldud ka ei, kui kerkis soov teha mängule järjeosa. Nüüd on aga mängu loonud meeskond laiali saadetud, väidab hiljutine raport.

Ubisoft kinnitas jutte tiimi laialisaatmisest. Siiski pole olukord kõige hullem – firma sõnul on suurem osa tiimiliikmetest liigutatud teiste projektide peale.

Samas on tegemist järjekordse näitega, kuidas «Prince of Persia» mängu kallal töötamine tähendab arendajate jaoks ebaõnne – tänavu suvel said sule sappa 33 inimest, kes töötasid «Prince of Persia: The Sands of Time» kallal.

Too projekt on juba pikalt n-ö neetud olnud. Mäng kuulutati välja aastal 2020 ning lubati, et see ilmub juba kuue kuu pärast. Viimaste uudiste kohaselt ilmub mäng aastal 2026.