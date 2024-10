Character.AI on edukas ettevõte, mis saavutas ükssarviku staatuse pärast 150 miljoni dollari suurust investeerimisvooru, mida juhtis Andreessen-Horowitz. Hiljuti sõlmis Google märkmiasväärse summa suuruse lepingu, et litsentsida ettevõtte juturoboteid võimestavaid AI-mudeleid. Character.AI asutajad Noam Shazeer ja Daniel de Freitas on mõlemad endised Google'i töötajad.

Shazeer on varem öelnud, et Character.AI pakub väljundit üksildastele inimestele, lisades, et sõprade loomine on tehnoloogia seisukohalt «väga lahe väljakutse». Sõpru saab teha kiiresti, on ta varem kommenteerinud. See olevat lihtsalt meelelahutuslik süsteem, mis mõtlebki asju välja.

Kui NYT küsis ettevõttelt, kui palju kasutajaid on alaealised, keeldus Character.AI kommenteerimast. Ettevõte tegi avalduse, kus öeldi, et see on traagiline olukord ja nende südamlikud kaastunded kuuluvat perekonnale. Lisaks rõhutas esindaja, et ettevõte võtab kasutajate turvalisust väga tõsiselt ja töötab pidevalt platvormi täiustamise kallal.

Character.AI avaldas ka X-is (endine Twitter) teate turvameetmete kohta, mis on viimastel kuudel kasutusele võetud, sealhulgas plaanitud uute turvameetmete kohta alla 18-aastastele kasutajatele. Näiteks on ettevõte hiljuti rakendanud hüpikakna, mis aktiveerub, kui kasutaja mainib enesevigastamist või enesetappu, suunates nad riiklikule enesetappude ennetamise abitelefonile.

Setzeri traagiline surm ja eelseisev hagi võivad tõstatada tõsiseid küsimusi selle kohta, kes vastutab, kui AI-robotiga suhtlemine põhjustab tõelist kahju päris inimestele, eriti alaealistele. Dany oli pelgalt algoritm, kuid kas Character.AI, mis lõi ja haldab seda tehnoloogiat, peaks siiski vastutust kandma?

Setzeri perekonna advokaat Matthew Bergman ütles NYT-le, et ta peab Character.AI tegelasi «defektseteks». Ta ei mõista, miks on lubatud avalikkuse ette tuua midagi nii ohtlikku. See olevat sama, nagu lubada kantserogeenne asbest uuesti kasutusse võtta.