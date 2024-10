PILOODID KOJU Hiina esitles oma üüratut mehitamata transpordilennukit

W5000 tehnilised andmed: pikk lend ja väikesed kulud

W5000 on kahe turbopropellermootoriga kaubadraon, mille maksimaalne stardikaal on 10,8 tonni ja kandevõime 5 tonni, pakkudes üle 65 kuupmeetri kaubaruumi. See ülemise monotiivaga lennuk on projekteeritud kasutamiseks üldistes lennutranspordis eesmärgiga vähendada kulusid ja suurendada efektiivsust.