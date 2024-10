Neste pani oma taastuvelektrist vesiniku tootmise plaani pausile

Neste pressiteade 24. oktooberist 2024 mainib, et Neste on otsustanud loobuda investeeringust 120 MW elektrolüüseri projekti. Selle eesmärk oli tootma hakata taastuvvesinikku Soome Porvoo rafineerimistehases. See otsus tehti pärast põhiprojekti faasi lõpetamist, mis algas 2023. aasta mais.