PILDID Eestisse jõudis müügile värvi muutev nutikas külmkapp

Ostsid kodumasina, aga tahad hiljem, et see oleks hoopis teist värvi? Nüüd ongi käes see aeg, et ei pea hakkama värvieelistuste või tujude pärast järgmist seadet ostma, vaid võib kohe oma köögiseadme välimust muuta, kasvõi iga päev. Värskelt Eestisse jõudnud LG külmiku MoodUP leed-uksepaneelide värvi saab valida erinevate toonide seast ning külmkapiga võib mängida läbi Bluetooth-kõlari oma muusikat.