Virtuaalse vormelisõidu Eesti meistrivõistluste libe rada tekitas ohtralt draamat

Kui Raudsepp 27. sõiduminuti lõpus Talvarist möödus, pööras viimane peagi boksi. Vihmarehvid olid aga endiselt slikkidest pisut kiiremad ja Raudsepa edu Talvari ees püsis.

Ent viimasel ringil enne boksiminekut kaotas liider umbes viis sekundit, sest üks mahajääja tegi otse tema ees pirueti. See mängis liidrikoha uuesti Talvari kätte ja ta kasvatas edu Raudsepa ees järk-järgult seitsme sekundini.

Teenimatult kaotatud liidrikoht langes nii uuesti Raudsepa valdusse ja ta võitiski finaalsõidu 7,4-sekundilise eduga Janise ees. Kolmanda koha sai eneselegi üllatuseks Rasmus Uustulnd, kellele see oli sarjas alles teine start.

Punktivahed kasvasid

Kui sarja lõpuni jääb kaks etappi, kahanes Talvari edu Janise ees 36 punktini, nende skoor on vastavalt 349 ja 313. Ühelt etapilt on maksimaalselt võimalik teenida 80 punkti.