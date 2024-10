Teadlased: suudame nüüd sama masinaga 3D printida kõiki elektroonika komponente

Elektroonika 3D-printimisel kasutatakse erinevaid materjale, nagu termoplast, vaik, keraamika ja metall, mida paigutatakse kihthaaval järjestikku, et luua kolmemõõtmelisi asju.

Seega on võimalik printida kõike alates ehetest ja mööblist kuni hooneteni. Kuid seni pole töötava elektroonika printimine olnud võimalik. Põhiliseks takistuseks olid pooljuhid, mis valmistatakse tavaliselt puhtast ränist õhukeste kihtidega kiipidena. Need on väga haprad ning vastuvõtlikud tolmule, temperatuurile ja niiskusele, seetõttu toodetakse neid puhasruumides, kus kontrollitakse väga rangelt kõiki keskkonnategureid.