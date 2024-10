USAs on valmimas magnetitehas, kus ei kasutata haruldasi materjale

Minnesotas asuv ettevõte Niron Magnetics on avanud kommertskasutuseks mõeldud proovitehase Minneapolises, et toota haruldaste muldmetallideta püsimagneteid. See uue põlvkonna püsimagnetite lahendus on märkimisväärne erinevates tehnoloogiavaldkondades ja võimaldab säästvat alternatiivi traditsioonilistele haruldaste muldmetallidega magnetitele.