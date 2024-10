Apple´i teadlased: tehisaru on siiski vaid illusioon mõtlemisest

Viimastel aastatel on LLM-id, nagu näiteks ChatGPT, arenenud sedavõrd palju edasi, et paljud kasutajad on hakanud mõtlema, kas need masinad võivad omada tõelist intelligentsust.

Apple’i teadlased keskendusid sellele küsimusele, lähtudes eeldusest, et intelligentsuse olemasolu eeldab võimet mõista lihtsates olukordades peituvaid nüansse, mis nõuavad loogilist mõtlemist.

Üks selline nüanss on võime eristada asjakohast teavet ebaolulisest. Näiteks kui laps küsib vanemalt, kui palju õunu on kotis, märkides samas, et mitmed neist on liiga väikesed söömiseks, mõistavad mõlemad, et õunte suurus pole seotud nende kogusega. See peegeldab loogilist arutlemisvõimet, mis on inimestele omane.

Oma uuringus testisid teadlased mitut LLM-i, et hinnata nende tegelikku võimet mõista, mida neilt küsitakse, ja ignoreerida ebaolulist infot.

Selleks esitati mudelitele sadu küsimusi, mida on varasemalt kasutatud LLM-ide võimete hindamiseks, kuid nüüd lisasid teadlased küsimustesse ka ebaolulist teavet. Nad avastasid, et pelgalt selle lisainfo kaasamine suutis tekitada LLM-ides suurt segadust, mille tõttu need vastasid valesti või pakkusid isegi absurdseid vastuseid küsimustele, millele varem õigesti vastasid.

See avastus viitab teadlaste sõnul, et LLM-id ei mõista tegelikult, mida neilt küsitakse. Nad tunnevad ära lause struktuuri ja annavad vastuse, mis põhineb nende masinõppe algoritmide abil õpitud mustritel, kuid ei suuda eristada asjakohast infot ebaolulisest.

Samuti märgivad teadlased, et enamik testitud LLM-e annavad sageli vastuseid, mis näivad õiged, kuid lähemal vaatlusel pole seda. Näiteks kui neilt küsitakse, kuidas need end tunnevad. Sellised vastused võivad jätta mulje, et tehisintellekt suudab midagi tunda ja välja seeda näidata, kuid see on ikkagi vaid illusioon.