Saksa lennutakso idufirma Lilium pakib tiivad kokku, tellijad võivad jääda pika ninaga

Münchenis tegutsev Lilium ootab, et juba lähipäevil esitab selle põhiüksus Saksamaal vastavas kohtus maksejõuetuse avalduse, selgub Ameerika Ühendriikide Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC) avaldusest.

Lilium on arendanud väikeseid elektrilise jõuallikaga lennukeid, mis suudavad õhku tõusta ja maanduda vertikaalselt. Kuid seni pole ettevõte veel läbi viinud ühtegi mehitatud katselendu, mida loodeti esmakordselt proovida alles järgmisel aastal.

Juulis sõlmis Saudi Araabia firma Saudia Group Liliumiga müügilepingu 50 lennuki ostmiseks, millele on võimalus lisada veel 50 sõidukit.

SEC-i avalduses toodi esile, et Saksamaa parlamendi eelarvekomitee keeldus eelmisel nädalal Liliumile 50 miljoni euro suuruse laenugarantii andmisest. Samuti pole ettevõte suutnud sellist garantiid saada Baierimaalt.

Täiendava rahastuse puudumine on ettevõtte juhtkonna viinud järeldusele, et nad on üle oma jõu võlgu ega suuda tasuda lähipäevadel saabuvaid kohustusi, selgub SEC-i avaldusest.