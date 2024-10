Võistlustulle astuvad robotid: Tartus toimub õpilaste «Robolahing»

Mihkel Sild, kes on Robolahingu tehnilise juhi rollis olnud esimesest üritusest alates, sõnas, et õpilaste osalemine on asjade loomulik käik: «Meie eesmärk pole kunagi olnud lihtsalt terast lõhkuda või suuri plahvatusi korraldada. Lõpuks tahame näidata, kui põnev inseneeria tegelikult on. Kuiva arvutigraafika ja plaanide asemel näeb areenil päriselt oma kätega valminud roboteid. Koolinoor, kellel on veel karjäärivalikud tegemata, saab sellest loodetavasti külge tugeva tehnoloogiapisiku. Veel parem, kui ta saab kogu selle protsessi ise läbi käia, mis innustab teda ka tulevikuvaateid täppisteaduste poole suunama.»