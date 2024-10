VIDEO Sõrmusekujuline hiir muudab laua hiiglaslikuks puuteplaadiks

Kas oled tüdinud väikese hiiremati peal hiirega manööverdamisest? Hiir iseenesest on ka ju tüütu lisaseade, mille peab igale poole kaasa võtma, kui sülearvuti puuteplaat ei meeldi. Šveitsi idufirma Padrone loodud Primera on aga seade, mida kantakse nagu sõrmust. See muudab terve laua puuteplaadiks ning hakkab hiirena tööle kohe, kui puudutad sõrmega lauapinda.