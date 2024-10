Douse'i sõnul võib tema käest uurida, kas «Dragon Age: The Veilguard» kogemust on võimalik kõrvutada «Baldur's Gate 3» omaga, mille peale tema vastaks: «Jah!»

Douse kiitis teose tempot ning sõnas, et mängu võitlussüsteem on geniaalne, nimetades seda seguks sellistest tuntud sarjadest nagu «Xenoblade» ja «Hogwarts Legacy».

Mehe sõnul on mäng eelkõige neile, kes tahavad loopõhist möllukat tugeva võitlussüsteemiga, mis on parem, kui keskmine märulimäng ja kergem, kui tavaline mahukas ning sellest johtuvalt hirmuäratav rollikas. «Kokkuvõtvalt – see on lõbus!»