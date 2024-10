Kui suur oht on venelaste käe all nüüdis-sõja nippe õppiv Põhja-Korea?

NATO juht Mark Rutte teatas hiljuti NATO juhtkonnale, et Põhja-Korea väed on viidud Venemaa Kurski piirkonda. Vladimir Putin kinnitas vastuseks, et mitte Venemaa tegevus, vaid USA ja NATO toetus Ukrainale on pingete tõusu põhjus, lisades, et riigid on allkirjastanud ühise kaitsepakti Pyongyangis.