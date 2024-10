Mängutööstuse suurimad tüssajad on tagasi ning neil on töös uus skeem

Siis järgnes pikk vaikus. Tänavu septembrikuus aga poeti taaskord kivi alt välja ning öeldi, et nad on valmis uuesti alustama. Sel korral ausalt ja läbipaistvalt. Kohe kuulutati välja ka uue mängu ühisrahastuskampaania, mis läbi kukkus.

Seejärel kuulutati välja järgmine mäng. Just tolle uue mängu tarbeks otsitakse tööjõudu, ent raha maksta selle eest ei raatsita.

Nii ongi mängu loomine «võistluseks» maskeeritud. Fntastic kuulutas enda Discordis, et kõikidel soovijatel on võimalus nende uue projekti jaoks leveleid disainida. Võitjate levelid lisatakse mängu.

See pole esimene kord, kui stuudios töötamise eest palka ei maksta. Varasemalt on Fntastic ise kirjeldanud, kuidas palgatöö asemel on neil kamp «vabatahtlikke.»