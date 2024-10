Kavandamisel on suur tuule ja vesiniku toel seilav kruiisilaev

Projekt, mille eesmärk on tuua meresõidus esile keskkonnasäästlikkust, kuna kruiisilaevandus on seni üks oluline saastaja, on saanud Bureau Veritase klassifikatsiooniühingult põhimõttelise heakskiidu (Approval in Principle ehk AiP). Ponant Swap2Zero laeva arendus hõlmab uusi tehnoloogiaid, sealhulgas 1000 m² päikesepaneele, vedelat vesinikku kasutavaid kütuseelemente ja kõrgetemperatuurilisi kütuseelemente, mis toetavad pardal asuvaid energiavajadusi ning laeva süsinikukogumissüsteemi.