Kaitseliit sai kätte esimesed luure- ja ründedroonid

Lisaks soetatakse vajalikud juht- ja maajaama süsteemid, akud ning litsentsid seadmete kasutamiseks. Kogu varustuse väärtuseks on 48 000 eurot. Lähiajal on kavas droone juurde soetada vastavalt fondile laekunud annetustele.

Kevadel tõid mitmed Eesti ettevõtted turule erinevad digilaigus tooted, mille müügituludest toetatakse Eesti reservväelasi ja riigikaitset. Kaitseliidu ülema kindralmajor Ilmar Tamme sõnul on Ukraina sõjas droonide kasutamine ja areng olnud viimase kahe aasta vältel hüppeline ning see jätkub. Tamm on tänulik Eesti inimestele ja ettevõtjatele, kes on toetanud Reservväelaste Fondi, mille kaudu soetatud droonidega saab laiendada droonialast väljaõpet ja parendada Kaitseliidus nii reservväelaste kui ka kaitseliitlaste oskusi.

Kokku soetatakse Reservväelaste Fondi seni laekunud annetustest Kaitseliidule 4 termokaameraga luuredrooni DJI Mavic3 ja 20 ründedrooni Quadix Stellar. Foto: pildid.mil.ee

Riigikaitse Edendamise SA juhataja Mait Palts lisab, et erinevad Eesti ettevõtted on loonud võimaluse igal kodanikul anda oma väike, aga oluline panus riigikaitsesse, tarbides erinevaid digilaigus tooteid või liitudes näiteks Coop Panga kaardiväe programmiga. Läbi reservväelaste fondi ja Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse saame üheskoos panustada laiapõhjaliselt riigikaitsesse, sh reservväelaste väljaõppesse, varustusse ning ka sidususe suurendamisse. Palts lisas, et esimeste droonide üleandmine on näide sellest, et ka väikestest panustest saab kokku suur, mis meie julgeolekut otseselt tugevdab.

Kevadel tõid mitmed Eesti ettevõtted turule erinevad digilaigus tooted, mille müügituludest toetatakse Eesti reservväelasi ja riigikaitset. Foto: pildid.mil.ee

Tänu Reservväelaste Fondi võtmepartneritele, kes on toonud turule erinevaid digilaigus tooteid ning toetanud nende müügituludest fondi, on praegu kogutud üle 60 000 euro, lähiajal on kogutud rahast plaanis Kaitseliidule droone juurde soetada. Lisaks toetatakse Reservväelaste Fondi vahenditest reservohvitseride väljaõpet stipendiumite, ühtekuuluvuse arendamise ja parimate reservväelaste ning reservüksuste tunnustamisega.

Foto: pildid.mil.ee

Reservväelaste Fond on loodud kaitseministeeriumi ja Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse koostöös, et pakkuda kõigile Eesti inimestele ja ettevõtetele täiendav võimalus toetada Eesti riigikaitse põhijõudu ehk reservväelasi ja sellega tugevdada Eesti kaitsevõimet.