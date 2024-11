OTSUSTATUD Pentagoni maismaarobotid saavad olema just sellised – kaup on koos

Leping, mille väärtuseks on 11,55 miljonit USA dollarit (10,6 miljonit eurot) ja mis kuulutati välja 28. oktoobril 2024, näeb ette Hunter WOLFi testimist ja hindamist, et täiustada logistilist tuge ja liikuvust keerulistes keskkondades.

Hunter WOLF on 6x6 veoline hübriidelektrilise jõuallikaga mehitamata maasõiduk (Unmanned Ground Vehicle ehk UGV), mis pakub suurt kandevõimet ja vaikset sõitu mitmeotstarbelise lahendusena, läbides kuni 300 kilomeetrit ühe paagitäiega ja 12 kilomeetrit hääletult elektri jõul. Tippkiirus on 16 km/h ja masin võib läbida kuni 60 cm sügavusi veetakistusi.

Rehve liikuril pole, selle asemel on torkekindlad rattad, mis toimivad vetruvalt nagu rehvid.

HDT Globali tehnoloogiajuht Tom Van Doren kinnitas, et Hunter WOLF mitte ainult ei täida S-MET programmi nõudeid, vaid pakub ka tuleviku kasvuvõimalusi, mis ühtivad armee eesmärgiga arendada autonoomseid lahendusi missioonide tõhususe parandamiseks.

USA armee eesmärgiks on programmiga kaasata autonoomseid ja robotitehnoloogiaid, et logistikat ja tugiteenuseid veelgiefektiivsemaks muuta. Hunter WOLFi disain ja funktsionaalsus on armee esindajate sõnul justkui «robotist meeskonnakaaslane» lahingus.