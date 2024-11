Keskkonnaekspert: tarbeelektroonika kogumine on uue aja haigus

«Märkamatult on inimestest saanud patoloogilised nutiseadmete kogujad. Aga kuna need on nutikad just seepärast, et palju funktsioone on targalt väiksesse seadmesse kokku koondatud, ei panda tähele, et sahtlipõhjas on tegelikult mitme toa jagu märkmikke, ajakirju, raamatuid, mänguasju ja CD-sid,“ ütles tunnustatud ringmajanduse ekspert Kadi Kenk.

Sel suvel tunnistas 56 protsenti küsitletud eestlastest, et jätsid oma viimase nutitelefoni lihtsalt sahtlisse seisma. Vaid 16 protsenti vastanutest andsid edasi oma kasutuseta jäänud telefoni mõnele teisele pereliikmele. Veelgi väiksem osa ehk 9 protsenti viis seadme kogumispunkti ning 8 protsenti müüs selle järelturul maha.

Kenki sõnul ei paista kodus hoiustatavate väikeelektroonikaseadmete probleem ühe inimese seisukohast suur, ent kollektiivselt vaadates on tegu suure murekohaga. «Hinnanguliselt hoiavad inimesed Euroopas oma kodudes «vangis» kümneid miljardeid kasutuna seisvaid elektroonikaseadmeid. Kui see ümber arvutada keskkonnakahjusse, siis ühe uue mobiiltelefoni tootmiseks vajalike materjalide kaevandamise ja tootmise mõju hüvitamiseks kulub 250 aastat,» tõdes ringmajanduse juht, lisades, et juba ringluses olevaid materjale kasutades saaks jalajälge vähendada.

Norstati läbi viidud uuringust koorus ka hulk erinevaid põhjusi, miks eestlaste huvi vanu telefone tagastada on leige. Ligi kolmandik (32%) vastanuist uskus, et vanal seadmel on nende jaoks jätkuvalt emotsionaalne või praktiline väärtus. Peaaegu sama suur hulk inimesi (30%) ei leia tagastamiseks aega ning 23% vastanuist ei pidanud rahalist kompensatsiooni tagastamise eest piisavaks.