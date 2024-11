Island hakkab saama esimese riigina kosmosejaamast päikeseenergiat

Kosmose-elekter põhjapoolsetesse riikidesse

Islandi erakapitalil põhinev kliimaalgatus Transition Labs on toetanud seda plaani, aidates strateegilises planeerimises, rahastamises ja ärisuhete loomises. Reykjaviki Energia, mis on tuntud oma edumeelse kliimategevuse poolest, eriti oma Carbfixi üksuse kaudu, mis toodab õhus olevast süsinikdioksiidist kivi, on üsna hästi sobiv partner selle uue tehnoloogia Islandile toomiseks. Koos lahendavad need organisatsioonid kosmoses asuva päikeseenergia tehnoloogilisi väljakutseid ja otsivad praegu sobivaid asukohti vastuvõtujaamade jaoks. Potentsiaalsed vastuvõtujaamade asukohad on lisaks Islandile plaanis rajada ka Kanadas ja Põhja-Jaapanis, kui võrgustik tulevikus laieneb.