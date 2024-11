Aptera – särtsuauto, mida päeval polegi vaja laadijasse torgata

Aptera on loodud töötama täielikult päikeseenergiaga. Ettevõtte andmetel suudab sõiduk piisava päikesevalguse puhul lisada päevas kuni 64 kilomeetrit sõiduulatust. Samas on saadaval erineva mahutavusega akupakid, millest üks võimaldab täislaetuna kuni 1600 kilomeetrit sõiduulatust. Kui igapäevane läbisõiduvajadus ületab 64 kilomeetrit või päike ei paista piisavalt, saab autot laadida ka tavalisest laadimisjaamast.

Efektiivne ja üllatavalt kiire

Vastupidiselt paljudele päikeseautode kohta käivatele arvamustele suudab Aptera nullist sajani kiirendada vaid nelja sekundiga ning saavutab tippkiiruseks kuni 162 km/h. Selle jõudlus tuleneb 201-hobujõulisest (150 kW) EMR3 elektriajamist, mille pöördemoment on 310 Nm. Igapäevasel sõidul töötab mootor püsivalt 67 hj (50 kW) võimsusel, mis muudab selle ökonoomseks ja efektiivseks.

Vastupidiselt arvamusele, et päikeseautod on aeglased, suudab Aptera kiirendada nullist sajani vaid nelja sekundiga.

Aptera kere on ehitatud kuueosalisest süsinikkiust komposiidist, mis toodetakse Itaalias Modenas ja sõiduki ainulaadne kolmerattaline disain tagab väga madala õhutakistuse. Sõiduki õhutakistustegur on kõigest 0,13, mis on üks madalamaid maailmas.