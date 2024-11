Lõuna Koreas loodi tõhus allveelaser – loe, miks seda tuumaenergeetikas vaja on

Korea masinate ja materjalide instituudi (Korea Institute of Machinery and Materials ehk KIMM) teadlased on loonud tehnoloogia, mis võimaldab tuuma-reaktorite surveanumate paksu terase täpset lõikamist vee all, vähendades samal ajal saastumisriski, teatas instituut oma pressiteates.

KIMMi peamine teadlane In-Deok Park selgitas, et veealune laserlõikustehnoloogia simuleerib tuumareaktori demonteerimiskeskkonda, mis vähendab oluliselt sekundaarset saastumist demonteerimisprotsessi käigus. See tehnoloogia on märkimisväärne saavutus tuumarajatiste ohutuks ja efektiivseks demonteerimiseks, kuna tuumaenergia taaselustamise ideed koguvad hoogu.

Tuumaobjektide arv, mis on kavandatud jäädavalt sulgeda, suureneb pidevalt aastani 2050, mistõttu kavatseb KIMM selle tehnoloogia põhjal läbi viia täiendavat uurimistööd ja demonstratsioonikatseid, lisas Park.

KIMMi lasertehnoloogia suudab töötada isegi kuni 10 meetri sügavusel simuleeritud veealustes tingimustes, lõigates läbi roostevabast terasest materjali, mis on üle 100 mm paks. Tehnika kuulub termilise lõikamise kategooriasse, pakkudes traditsioonilistest mehaanilistest meetoditest ohutumat alternatiivi veealuseks tööks tuumarajatiste demonteerimisel.

Tegelike tingimuste simuleerimine

Tehnoloogia väljatöötamisel oli oluliseks etapiks spetsiaalse veepaagi loomine, mis suudab jäljendada tegelikke veealuseid tingimusi, mida on vaja tuumarajatiste demonteerimiseks. See, maailmas ainulaadne patenteeritud paak suudab jäljendada kuni 30-meetrist vee sügavust, võimaldades teadlastel testida ja täiustada uut tehnoloogiat turvalises keskkonnas.

Teadlased on loonud ka väikese spetsiaalse düüsi kõrgsurve all veealusteks tingimusteks, mille konstruktsioon on patenteeritud. Ohutuse suurendamiseks töötati välja ka kokkupõrkekaitse mehhanism, mis hoiab ära võimaliku õnnetuse juhul, kui laserotsik peaks demonteeritava struktuuriga kokku puutuma.

Vananenud tuumajaamad ootavad demonteerimist

Tuumajaamade ohutu ja efektiivne demonteerimine on muutumas tehnoloogiamaailmas üha olulisemaks valdkonnaks. Kuna maailmas töötavad tuumajaamad, mis ehitati 1970. ja 1980. aastatel, hakkavad järk-järgult vananema, kasvab vajadus kompetentsi järele nende ohutuks sulgemiseks ja lammutamiseks.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (International Atomic Energy Agency ehk IAEA) andmetel on maailmas praegu ligikaudu 420 töötavat tuumareaktorit, millest umbes 200 alustavad eeldatavasti aastaks 2050 demonteerimisprotsessi. Lõuna-Korea instituudi edusammud pakuvad selleks terviklikku strateegiat, mis keskendub ohutusele ja tõhususele.