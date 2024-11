Hiinas tehti militaarne tehisaru Meta vabavara peale – see on USA poolt vaadatult kriminaalne

Hiina Sõjateaduse akadeemia (Academy of Military Science ehk AMS) teadlased Geng Guotong ja Li Weiwei ning Pekingi tehnoloogiainstituudi ja Minzu ülikooli teadlased, lõid selle tööriista vastavalt rahvavabastusarmee (People's Liberation Front ehk PLA) sõjalistele vajadustele, lisades oma algoritmilised täiustused, et see suudaks pakkuda täpseid ja usaldusväärseid andmeid operatiivsete otsuste tegemiseks.

Meta kehtestab oma AI mudelite kasutusele küll ranged tingimused, sealhulgas sõjalised ja luureotstarbelised kasutuskeelud, kuid kuna need on avatud lähtekoodiga, on nende kasutamise kontrollimine piiratud. Meta avaliku poliitika direktor Molly Montgomery märkis Reutersile antud intervjuus, et igasugune PLA-poolne kasutus on ettevõtte reeglite vastane ja ilma volitusteta. Meta rõhutas, et USA peaks toetama avatud innovatsiooni, arvestades, et Hiina investeerib enam kui triljon dollarit AI valdkonnas USA edestamiseks.

Sõjaline ja tehnoloogiline areng ChatBIT-i toel

ChatBIT-i rakendused võivad tulevikus laieneda luureanalüüsist strateegilise planeerimise, simulatsioonikoolituse ja juhtimisotsuste toetamiseni. Kuigi selle mudeli täpseid omadusi ja arvutusvõimsust pole kinnitatud, on teadlased teatanud, et see on treenitud 100 000 sõjalise dialoogi andmetega – tagasihoidlik andmemaht võrreldes teiste suuremate keelemudelitega. McGilli ülikooli arvutiteaduse professor Joelle Pineau, kes on ka Meta tehisintellekti uurimisjuht, ei kinnita mudeli tegelikku võimekust, märkides, et enamik mudeleid on treenitud triljonite sõnavormide peal, mis tekitab küsimusi ChatBIT-i saavutuste ulatuse osas.