GRAAFIK Põhja Korea ballistiline rakett suudab nüüd lennata USAsse

Nimelt saab tahkekütusel ICBM-e käivitada väga vähese ettevalmistusega, need on praktiliselt kohe valmis startima erinevalt vedelkütusel rakettidest, mida peab ette valmistama.

Pikema lennuulatusega tõstab see omadus aga Hwasong-raketiga Põhja-Korea sõjalist võimekust, mis riigi enda sõnul on suunatud ennetama Põhja-Koreale suunatud ohtusid, eriti just Ameerika Ühendriikidest ja selle liitlaste poolt.

See katsetus on tõstatanud küsimusi piirkondlikus julgeolekus, kutsudes esile kiireid reaktsioone naaberriikidest ja kaugemalt.

Viimastel aastatel on Põhja-Korea arendanud just oma mandritevaheliste ballistiliste rakettide (ICBM) võimekust, liikudes varajaste vedelkütusel süsteemide juurest tänapäevaste tahkekütusel põhinevate tehnoloogiate suunas. See areng viitab muutusele Põhja-Korea tuuma- ja raketistrateegias, arvavad eksperdid. Hwasong-19 katsetus on osa trendist, mis vastab Põhja-Korea seatud eesmärgile vastata USA ja tema liitlaste poolt tajutud ohtudele.