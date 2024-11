Switchblade – sedapuhku mitte tapjadroon, vaid kokkuvolditav tootmisküps lennukauto

Switchblade ehk tapjadrooni nimekaim on Oregoni lennundusettevõtte Samson Sky poolt arendatav tiibadega lendav auto, mis on suunatud tsiviilturule. Maanteel liigub see kolmerattaline kaheistmeline sõiduk nagu tavaline auto – tiivad on kokku volditud kere alla ja saba pakitakse kompaktselt kokku «pagasiruumi». Prototüüp suudab juba saavutada sihiks seatud maapealse tippkiiruse 201 km/h.

Kui auto jõuab lennujaama või lennuväljale, lülitub see lennurežiimile. Selleks volditakse tiivad lahti ja pikendatakse saba ning kogu protsess võtab aega kolm minutit.

Selline näeb välja uus disain, millega on lihtsam ja odavam lendavat autot tootma hakata. Foto: Samson Sky

Sõiduk tõuseb seejärel õhku ja lendab sihtkoha lähedal asuvasse lennuväljale sarnaselt väikesele eralennukile. Selle hübriidjõuallikas kasutab tavalist 91-oktaanarvuga bensiini ning peaks võimaldama 125-liitrisest paagist kuni 805 kilomeetrit sõiduulatust.

Pärast maandumist tõmmatakse Switchblade’il tiivad ja saba taas sisse, et jätkata kolmerattalise maanteeautona.

Novembris möödunud aastal tõusis Switchblade prototüüp esimest korda õhku Washingtoni osariigis Moses Lake’is asuvas Grant County rahvusvahelises lennujaamas. Sõiduk lendas 152 meetri kõrgusele ja kulges kuus minutit, maandudes tagasi lennujaama.

Maanteel on tegemist üsna tavalise kolmerattalise autoga, kuna tiivad on kokku pakitud. Foto: Samson Sky

Plaanide kohaselt peaks tootmisversioon olema võimeline saavutama kuni 3962 meetrit lennukõrgust.

Switchblade’i tootmisversioonis on tehtud olulisi täiustusi, millest märkimisväärseim on kahe tagumise tõukepropelleri kokkuklapitav mehhanism, mis lubab neid mitteaktiivsel ajal kere sisse tõmmata – varasemates versioonides olid need külgedel pidevalty nähtaval. Samson Sky teatel peaks see ja teised aerodünaamikat parandavad lahendused võimaldama sõidukil saavutada sihiks seatud 257 km/h õhukiiruse.

Salongis on nii moodsa sõiduauto kui lennuki kokpiti elemente. Foto: Samson Sky

Uus disain on loodud ka selliseks, et Switchblade’i oleks lihtsam ehitada – see on väga oluline tegur, arvestades ettevõtte sõnul praeguseks saadud umbes 2300 ettetellimust 57 riigist. Alghind on hinnanguliselt 170 000 USA dollarit (156 000 eurot).

Ettevõte valmistab praegu kolme uut prototüüpi, mida testitakse nii õhus kui ka maal järgmise 18 kuu jooksul.

Uue disaini kokkuklapitavat mehhanismi saab näha allolevas videos.