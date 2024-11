Bill Gatesi ettvõte asub tootma Ühendriikidele elulist tuumakütust

Lepingu järgi teeb TerraPower koostööd ettevõttega ASP Isotopes, et toota HALEU-kütust, mida praegu toodetakse ainult Venemaal. See sõltuvus Venemaa tarnetest on tekitanud raskusi USA tuumatööstusele, eriti pärast Ukraina sõja puhkemist. HALEU on aga järgmise põlvkonna tuumaelektrijaamade jaoks hädavajalik kütus.

Lepingu sõlmimine on oluline samm usaldusväärse ja mitmekesise HALEU tarneahela loomise suunas, mille eesmärk on tugevdada tuumaenergia arengut Ameerika Ühendriikides ja liitlasriikides.

TerraPower kasutab ASP Isotopesi rikastamistehnoloogiat

Koostöö raames investeerib TerraPower HALEU rikastamistehase rajamisse Lõuna-Aafrikas, rakendades ASP Isotopesi innovaatilist laserrikastamistehnoloogiat. Vastutasuks ostab TerraPower Lõuna-Aafrikas toodetud HALEUd, tagades sellega olulise ressursi kättesaadavuse oma Natrium-reaktorite jaoks.

TerraPower on teinud usinalt tööd, et tagada Natrium-reaktorite jaoks stabiilne ja turvaline HALEU tarneahel, märkis TerraPoweri president ja tegevjuht Chris Levesque.

Natrium-reaktori ambitsioonikas projekt Wyomingis

TerraPoweri naatrium-reaktor, juhtprojekt Wyomingis, on pidanud tarnehäirete tõttu viivitusi taluma. Tegemist on maailma esimese kivisöejaama ümberehitamise projektiga tuumajaamaks, mille eelarve ulatub 4 miljardi dollarini. TerraPower kinnitas pressiteates, et mittetuumaehituse tegevused algasid sel suvel, tehes sellest esimese täiustatud reaktori, mis on liikunud projekteerimisfaasist ehitusse.

345 MWe naatriumjahutusega kiire reaktor ja uuenduslik soolalahusel põhinev energiasalvestussüsteem tähistavad märkimisväärset edasiminekut tuumatehnoloogias. Salvestussüsteem suudab vajadusel tõsta väljundi 500 MWe-ni viie ja poole tunni jooksul, võimaldades jaamal sujuvalt integreeruda taastuvenergiaga ning pakkuda usaldusväärset ja süsinikuvaba energiat.

TerraPoweri strateegia HALEU-tootmise suurendamiseks USAs

Viimasel ajal on TerraPower loonud mitu partnerlust tähtsate tuumatööstuse tegijatega, et tugevdada kohalikke tootmisvõimalusi. Samuti on ettevõte aktiivne osaline USA energeetikaministeeriumi (DOE) HALEU konsortsiumis.

ASP Isotopes on samal ajal arendusetapis olev kõrgtehnoloogiliste materjalide ettevõte, mille laserrikastamistehnoloogia pakub traditsiooniliste tsentrifuugitehnoloogiatega võrreldes potentsiaalselt efektiivsemat ja kulusäästlikumat lahendust.

Viimase mitme aastakümne jooksul on ASP Isotopesi teadlased arendanud maailma kõige arenenumaid isotoopide rikastamise tehnoloogiaid, rõhutas ASP Isotopesi esimees ja tegevjuht Paul Mann.

TerraPoweri ja ASP Isotopesi vaheline koostöölepe võib osutuda määravaks USA tuumaenergia ambitsioonide elluviimisel.