Oodatust kesisem müük pani Nintendo enda plaane muutma

Samuti jõudis poelettidele kauaoodatud seiklusmäng «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», mis samuti müügirekordeid purustas. Tänavu sääraseid hitte pole ilmunud.

Kaheksa aastat vana konsooli müük on aastast-aastasse kahanenud. Tänavuse fiskaalaasta esimeses pooles müüdi 4,72 miljonit mängumasinat. Terve eluea jooksul on kokku müüdud 146,06 miljonit konsooli.

Mängudest on suurimad hitid olnud «Paper Mario The Thousand-Year Door» (1,94 miljonit) , «Luigi’s Mansion 2 HD» (1,57 miljonit) ning «The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom» (2,58 miljonit).