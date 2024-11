Pentagonile pakuti asendus klassikalisele Hummerile – see on hübriid

Kuid nagu paljude vananenud disainidega, vajab ka president Ronald Reagani ajastu Humvee nüüd kõvasti uuendamist.

Sõiduk oli kasutusele võttes tõeline tehnoloogiline uuendus, kuid arvestades auto- ja hübriidtehnoloogia arengut, otsib sõjavägi tänapäeval midagi uut ja kaasaegsemat.

Hiljuti tutvustas GM Defense võimalust, mida GM võiks pakkuda Humvee asendamiseks.

GM-i näidissõiduk, mida tutvustas erruläinud kindral John Johnson, tugineb Chevrolet Silverado raamil, kuid erinevalt Humveest on see varustatud hübriidajamiga, mis ühendab diiselmootori akudega.

See võimaldab suurendada kütusesäästlikkust ja lisada sõidukile uusi funktsioone, nagu hääletult elektrilises režiimis sõitmine, mis muudab sõiduki madalatel kiirustel praktiliselt kuuldamatuks.

Hübriidrežiimis saab diiselmootorit kasutada pigem generaatorina, mis muudab sõiduki mürataseme oluliselt madalamaks võrreldes HMMWV-ga.

GM kavatseb selle mudeli kaudu tõestada, et hübriid- ja isegi elektriajamiga tehnoloogia on sõjaväe jaoks juba praegu kättesaadav ja kasutatav. Sõiduki arenduse eesmärk on muuta võimalikuks sõidukite kasutuselevõtt, mis sobituvad olemasolevatesse tarneahelatesse.

Ohutu ja kohanemisvõimeline

Lisaks efektiivsele kütusekasutusele keskendub GM ka sõiduki ohutusele ja kasutusmugavusele. Erinevalt vanematest sõidukitest on uus mudel varustatud kallutusvastase kaitse, elektroonilise stabiilsuskontrolli ja ABS-süsteemiga ning kaasaegsete turvavöödega. Need omadused teevad sõiduki kasutamise lihtsamaks sõduritele, kes on harjunud moodsate tsiviilsõidukite turvasüsteemidega. Ohutustehnoloogiad aitavad vähendada riske ja tagavad, et uued kasutajad saavad kiiresti sõiduki juhtimisega kohaneda.