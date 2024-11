Kuidas edeneb venelastel töö rahvusliku mängukonsooli kallal?

Hiljutise raporti kohaselt ollakse plaaniga pisut hädas. Praegu otsitakse aktiivselt ettevõtet, kes riistvara looks. Ka peetakse läbirääkimisi erinevate osapooltega, et kaardistada täpselt vajaminevad ressursid ja muud toetusmeetmed.

Nad juhivad tähelepanu asjaolule, et ükski Venemaa ettevõte ei ole praegu võimeline tootma Microsoft Xboxi või Sony PlayStationiga võrreldavat konsooli, kuna nimetatud konkurendid toetuvad tipptehnoloogiatele ja nende arendamine maksab sadu miljoneid.

Et projekt ennast ära tasuks, oleks vaja müüa umbes 20 miljonit konsooli, mille hind jääks vahemikku 500-600 dollarit. See on aga ekspertide sõnul peaaegu võimatu missioon.