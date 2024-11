Hiinlased arendavad mikrolainerelva, millega tehiskaaslasi tappa

Uue tehnoloogia katsetused on väidetavalt juba edukalt läbitud Hiina sõjaväe kontrolli all.

Kui «Tähtede sõjas» kasutab «Surmatäht» kristalle, et genereerida tohutut energiat, mis suunatakse läbi paljude laserkiirte koondajate, tekitades niivõrd tugeva energiakiire, et see suudab hävitada terveid planeete, siis hiinlastel on muidugi mastaap väiksem lahendus. Ulmekirjanduses kirjeldatud kiir on siiski reaalses maailmas veel võimatu, aga analoogne nõrgem relv võib peagi tehtud saada, kirjutab Interesting Engineering.