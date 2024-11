Olgu märgitud, et tegemist ei olnud poliitiliste vaadete esitlemisega, vaid sellega, kuidas Trumpi valitsemisaeg on endaga kaasa toonud niivõrd palju pöörasust igal rindel, et seda on raske satiiriks ümber tõlgendada.

«Nii osa liberaale kui ka osa konservatiive on mõlemad väga sõjakad ja väga vihased. See on hirmutav, kuid samas ka kummaline, ja ometi näivad mõlemad aeg-ajalt absurdi poole kalduvat. Seda on raske pilgata,» kurtis Hauser ning lisas, et päriselu on vahel isegi pöörasem kui satiir.