Trump lubab vabastada tehisaru kammitsaist – mida see tähendab?

See on äratanud muret mõnedes tehisaru ekspertides , arvestades selle tehnoloogia võimalikku suurt ühiskondlikku mõju – alates ulatuslikust töökohtade kadumisest kuni TI toega süsteemide tohutult suure energiatarbimiseni. Tööstuse esindajad hoiatavad ka kontrollimatu tehisaru arengu riskide eest, kuigi mõned mured võivad olla ka liialdatud .

Trumpi lubadused viitavad üsna suurele pöördele Bideni välja töötatud piirangutest loobumisel, mille fookuses on vaba arendus. Seega ootavad seda valdkonda ees olulised muudatused ja raskesti ennustatav mõju ühiskonnale.

Trumpi peamised lubadused ja algatused tehisaru teemal

Foto: Evan Vucci / AP

Olemasolevate määruste kehtetuks tunnistamine: Trump on lubanud tühistada Joe Bideni korralduse tehisintellekti kohta, mida ta kirjeldab kui ohtlikku ja innovatsiooni takistavat. Tema kinnitusel sunnivad praegused regulatsioonid tehisintellekti arendamisele peale vasakpoolseid radikaalseid ideid ja tema eesmärk on asendada need poliitikaga, mis edendab sõnavabadust.

Keskendumine innovatsioonile: Trumpi kampaaniaplatvorm rõhutab pühendumust tehisintellekti innovatsiooni toetamisele, vähendades föderaalset järelevalvet. Ta usub, et vähem reguleeritud keskkond kiirendab tehnoloogilisi edusamme ja säilitab Ameerika Ühendriikide juhtpositsiooni tehisintellekti valdkonnas kogu maailmas.

Investeeringud tehisintellekti arendusse: oma esimesel ametiajal algatas Trump Ameerika TI algatuse, mille eesmärk oli toetada föderaalseid investeeringuid tehisintellekti teadus- ja arendustegevusse. Ta kavatseb seda suunda nüüd jätkata, suurendades tehisintellekti projektide rahastamist, parandades juurdepääsu föderaalandmetele ja edendades STEM-haridust.

Riiklik julgeolek ja ülemaailmne konkurents: Trumpi strateegia peab tagama, et USA säilitaks tehisintellekti valdkonnas oma konkurentsieelise Hiina ja teiste suurriikide ees. See katab ka ekspordikontrolli rakendamist, et piirata Hiina juurdepääsu kõrgtehnoloogiale.

Tööjõule avalduvad mõjud: edendades tehisintellekti kiiret arengut, on Trump tunnistanud vajadust poliitika järele, mis valmistaks Ameerika töötajaid ette tehisintellekti tehnoloogiate tekitatud muudatusteks.

Allikad: Futurism, UKTech, Thebulletin.org