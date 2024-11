Pöörane elukallidus: sellise magamiskapi eest küsitakse 700 dollarit kuus!

Brownstone Shared Housing on turul olnud juba mitu aastat ning nende andmetel on 300 inimest juba esitanud interneti kaudu avalduse firma ühiselamu viimase 17 vaba voodikoha kasutamiseks. Lisaks San Franciscole pakub ettevõte sarnast ühiselamustiilis lahendust ka Palo Altos Stanfordi ülikooli läheduses. Ehkki paljud elanikud on ka ise idufirmade asutajad, ei ole see nõudena kohustuslik – Brownstone on suunatud taskukohase elamispinna pakkumisele erineva taustaga inimestele. Ettevõttel on isegi plaan võtta üle X-i endine peakorter ja muuta see madala sissetulekuga inimestele suunatud elamispinnaks, kasutades ära California osariigis hiljuti muudetud tsoneerimise regulatsioone.