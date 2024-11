Muinasjutt või tegelikkus: see masinavärk imeb süsihappegaasi otse õhust ja teeb sest kütuse

Spiraalselt üles liikuv plasma tõmbab õhust süsihappegaasi, muutes selle metanooliks – kütuseliigiks, mida saab toota taastuvatest allikatest ja mis vähendab süsinikuheidet ligi 95 protsenti, väidavad tehnoloogia pooldajad.

Iga plasmaimpulss lõhustab süsihappegaasi, selgitab ettevõtte tegevjuht ja kaasasutaja Abed Bukhari TechCrunchile antud intervjuus.

Idee sai alguse, kui Bukhari töötas oma eelmises idufirmas, kus tal tuli oma seadmete arendamiseks kasutada külmplasmat – jahedamat plasmavormi, mida kasutatakse tavaliselt näiteks luminofoorlampides.

Otsisin lahendust kõige suuremale probleemile, mis meil Maa peal praegu on – tohutul hulgal süsihappegaasi, rääkis Bukhari TechCrunchile.

Bukhari ehitas kaks prototüüpi: väiksema Nanobeami ja üle 1,8 meetri kõrguse Microbeami, mida esitleti TechCrunchi üritusel. Seadme tööpõhimõte on tõeliselt nutikas: plasmalained tekivad kolmest eri sagedusel mikrolaineimpulsist, mis lõhustavad kindlaid molekulaarseid sidemeid.

Esimene impulss lõhustab süsihappegaasi (CO2) süsinikmonooksiidiks (CO), teine impulss vee molekuli vesinikuks (H) ja hüdroksüülradikaaliks (OH), kolmas impulss ühendab need metanooliks, selgitas Bukhari. Selle protsessi käigus muudetakse ligikaudu 75 protsenti seadme kasutatavast elektrienergiast metanooliks, kui sihtmärgiks on CO2, ning 90 protsenti, kui töödeldakse suitsugaase, mis sisaldavad näiteks elektrijaamade põlemisjääke.

Suurendab tõhusust

Praeguste prototüüpidega suudab SpiralWave toota tonnijagu metanooli, kasutades CO2 eemaldamiseks õhust umbes 10 000 kilovatt-tundi elektrienergiat. Kõrgema CO2 kontsentratsiooni juures saab sama koguse saavutada juba 7000 kWh energiaga. Kuigi see nõuab arvestataval hulgal energiat, on oluline, et protsessi käigus eemaldatakse õhust CO2 ja luuakse taastuv kütus. Seadmeid saab toita taastuvenergiaga, eelistatult siis, kui energiatarbimine on madal.

Lahenduse laiem mõju ja tõhusus on veel teadmata, kuid Bukhari visioon on ambitsioonikas: eesmärk on ehitada üle 90 meetri kõrgune seade, mis suudaks eemaldada aastas umbes gigatonni CO2. Kliimamuutustega võitlemiseks peame aastas eemaldama 10 gigatonni CO2-te, ütles Bukhari TechCrunchile.