Järgmine amet, kus tehisaru inimesed kõrvale lükkab: modellindus

Moemaailmas on tehisintellekt praegu julgelt sisenemas uutesse valdkondadesse, nüüd ka modellindusse. Kuna luksus- ja jaekaubandusbrändid püüavad kunstmõistuse kiireid ja kulusid vähendavaid eeliseid oma kallites reklaamides maksimaalselt ära kasutada, on traditsiooniliste modellide töökohtadele ilmunud uus tõsine konkurent, kes pakub rohkem võimalusi, lausa erinevaid nägusid ja poseerib mistahes stiilis ja olukorras.

Juulis võttis esimeste seas moefirma Mango kasutusele tehisintellekti loodud «glamrobotid» oma reklaamikampaaniates – vaid mõni päev enne, kui ettevõte teatas viimase neljakümne aasta kõrgeimatest tuludest.

Mango tegevjuht Toni Ruiz selgitas Bloombergile, et eesmärk on kiirem sisutootmine. Hiljuti esitles ettevõte avalikkusele oma tehisarupõhist reklaamikampaaniat noortele ning plaanib laieneda ka meeste- ja naisteriiete kollektsioonidesse, kuigi lõplikke otsuseid pole veel tehtud.

Mango on osa kasvavast brändide kogukonnast, mis on valmis reklaamitööstuses uueks normaalsuseks väärtuses 2,5 triljonit dollarit. Bloomberg loetles selliseid kaubamärke, nagu Nike, Louis Vuitton, Levi Strauss & Co, mis kõik on hakanud tehisintellekti võimalusi kasutusele võtma.

Suurusjärk odavam kui inimene

Bloombergi 2024. aasta alguse raport tõi välja, et tehisaru modellide kasutamine on tunduvalt odavam kui inimeste. Kui tõeline modell võiks teenida näiteks 35 dollarit tunnis, siis AI-modellidega koostöö maksab vaid umbes 29 dollarit kuus.

Tehisintellekti firma SellerPic pakub nii riiulist valmismodelle kui rätsepatööd: täpselt tellija soovi järgi valmistatud virtuaalset inimest. Foto: SellerPic

Tehisintellekti pooldajad väidavad, et see aitab moedisaini innovatsiooniprotsessi kiiremini edasi viia, kuigi mitmed disainerid on tehisintellekti kasutuselevõtu tõttu ka palju kriitikat saanud.