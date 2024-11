Ekspert: küberohtudele reageerimise asemel tuleks keskenduda nende ennetamisele

Paljud ettevõtted arvavad siiani, et proaktiivne küberjulgeolek on liiga kulukas ja ajamahukas, ning vajalik vaid suurte ettevõtete puhul, kellel on selleks seadusest tulenevad nõuded.

Ka väike auk uputab laeva

Kõik see aitab vähendada riske ja muuta ettevõtet turvalisemaks. Oluline on ka, et läbistustestid ei oleks ainult formaalsus, vaid neid viidaks läbi põhjalikult, et tuvastada reaalsed nõrkused ja need parandada enne, kui keegi pahatahtlik neid ära kasutab.