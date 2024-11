Pärnusse metanoolitehast kavandav Hollandi ettevõte Power2X on ka üks selle konverentsi korraldajatest. Lisaks on korraldajate hulgas ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Hollandi saatkond Eestis, Pärnumaa Arenduskeskus, Metroserdirakendusuuringute keskus ja Invest Estonia. Pärnu e-metanooli tootmine, mida Power2X on kavandamas, eeldab suurel määral just puidu kasutamist. Sellest valmistataks siis sünteetiline gaas ning plaaniks on see reageerima panna vesinikuga. Vajalikke elektrolüüsereid toidetaks taastuvelektriga, mis kunagi hakkaks tulema Liivi lahe meretuuleparkidest.

Saastevabalt toodetud vesinik on vaieldamatult üks tulevase süsinikuvaba energeetika osast nii Euroopas kui maailmaski. Konverents on ses osas vägagi väljakutsuv, sest teadaolevalt on ettevõtted, mis lähinaabruses samalaadseid tehnoloogiaid, et toota põletusgaasidest ja ka tsemenditootmisest üle jäävast süsihappegaasist sünteetilisi kütuseid, oma plaanidest loobunud.

Millised on aga need põhjused, miks samasugune tootmine Eestis peaks ja saaks õnnestuda? Kas võtmeks Pärnu metanoolitehase jaoks on riiklik garantii, et oleks olemas piisavalt puitu?

Küsimusi kavandatava tehnoloogia kohta on üksjagu ja Postimes loodab neile ka konverentsi käigus vastuseid saada.