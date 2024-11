Kõrge hind müüki negatiivselt ei mõjuta, ütleb PlayStationi juht uue konsooli kohta

Paljud inimesed on PS5 Pro hinnastamist kommenteerinud, kuid seadme hind pole müügile negatiivset mõju avaldanud, sõnas Sony president Hiroki Totoki hiljutise finantsaruandluse raames.

Totoki annab mõista, et kompanii on loonud kõnealuse seadme konkreetsele sihtgrupile, kelleks on niinimetatud tulihingelised fännid.