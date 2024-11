Lõpuks ometi: Apple hakkas ametlikult müüma iPhone 16 varuosi

Apple on nüüd avanud ka oma remondijuhendid lisaks varuosade pakkumisele ning USA tehnoloogiafirma plaanib minna veelgi avatumaks: peagi plaanitakse pakkuda ka paremat tuge soodsamate kolmandate osapoolte komponentide kasutamiseks. See aitab pikendada seadmete kasutusiga, kuni näiteks katkine kaamera või pragunenud ekraan oleks lihtsasti ja odavalt vahetatav. Hiljutised uuringuandmed on näidanud, et tarbijad uuendavad oma seadmeid järjest harvemini ja kasutaks neid veelgi kauem, kui parandamine tasuks end ära.

Tõsi on, et Apple’i seadmete suurem vastupidavus lisab nende väärtust, kuid vähendab uute toodete müüki. Kuna aga kliendid on seadmeid harvemini välja vahetamas, peab Apple kaotatud tulu tasa teenima suurema rõhuga teenuste müügile, pakkudes tellimuspõhiseid teenuseid nagu Apple One, kirjutab Gizmodo. Hiljuti käivitas ettevõte ka Apple Intelligence’i, iOS-i integreeritud tehisintellekti tööriistade komplekti, mis nõuab uuemat riistvara. Apple loodab, et see veenab tarbijaid soetama iPhone 15 või uuema mudeli, kuna vanades need uued omadused ei tööta.