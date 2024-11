Kia uued elektriautod jõuavad Eestisse novembris

Rool vastavalt Euroopa maitsele

EV3 sõidudünaamika on välja töötatud ja häälestatud nii, et see vastaks Euroopa klientide kõrgetele ootustele sõidu, juhitavuse ja roolimise osas. Rool on samuti spetsiaalselt häälestatud Euroopa sõidutingimuste jaoks, keskendudes täpsusele ja lineaarsusele.