Soomes tuleb Vene piiri äärde suur NATO droonibaas

Praegu on Soome õhujõudude käsutuses neli õhuväebaasi, millest Pirkkala on välja valitud sobivaimaks tulevaseks luurekeskuseks.

Baasi asukoht ja olemasolev taristu muudavad selle ideaalseks paigaks NATO suuremate luuredroonide majutamisel. Need õhusõidukid võiksid teha pidevat järelvalvet Soome idapiiril.

Soome territooriumile saaks NATO paigutada mitut tüüpi arenenud luuredroone, mis on kohandatud põhjamaistes tingimustes kasutamiseks ning Venemaa piirialade jälgimiseks.

Nende süsteemide seas on tõenäoline kandidaat USA õhujõudude RQ-4 Global Hawk – strateegiline droon, mis on mõeldud pikamaalendudeks suurtel kõrgustel, pakkudes pidevat katvust sõjaliste liikumiste kohta luureandmete kogumiseks.

Teiseks võimalikuks süsteemiks on MQ-9 Reaper , mis sobib oma mitmeotstarbeliste luurevõimekuste ja operatiivse paindlikkuse tõttu nii luure- kui ka vajadusel relvastatud toetusmissioonideks.

Lähiluureks võivad täienduseks olla kergemad droonid, nagu ScanEagle või RQ-21 Blackjack , mis on spetsialiseerunud lühimaa luurele, pakkudes täpsemat ülevaadet olulistest piirkondadest.

Strateegiline droon tegi mitu ringlendu antud piirkonnas olulise vaatluse eesmärgil. Pärast seda missiooni tugevdasid Ameerika Ühendriigid oma järelevalvet mehitatud luurelennuki RC-135U Combat Sent abil, mis on spetsiaalselt arendatud edasijõudnud luuremissioonideks ja pakub lisainfot piiriäärsete sõjaliste liikumiste kohta.

Alles arutatakse

Droonibaasi rajamise arutelud Soomes on hetkel veel üsna alguses. Samas näitab ettepanek Soome valmisolekut teha NATO-ga tihedamat koostööd oma idapiiri jälgimisel, mis on saanud liidu suurema tähelepanu osaliseks seoses Venemaaga seotud pingete kasvuga.

Projekti ajakava kohaselt võib lõplik otsus baasi rajamise kohta tulla järgmise aasta jooksul. Kui droonibaas Soome rajatakse, parandaks see märkimisväärselt NATO luureandmete kogumise võimekust Põhja-Euroopas, võimaldades suurendada sõjaliste liikumiste jälgimist Soome-Vene piiril.

Lisaks teatas NATO hiljuti, et Põhja-Euroopa maavägede (MCLCC) peakorter hakkab asuma Soomes Mikkeli linnas. See otsus, mis kinnitati 27. septembril, on põhjendatud Soome relvajõudude peakorteri asukohaga samas linnas, mis hõlbustab Soome ja NATO kaitsejõudude omavahelist koostööd.