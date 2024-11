KARMA! Ubisoft kaevati selle mängu tõttu kohtusse

Tegemist oli 2014. aastal ilmunud automänguga «The Crew», mille hiiglaslik avatud kaart lubas mängijatel kihutada Ameerika ühest otsast teise.

Enam pole seda võimalik kogeda aga mitte kellelgi, sest mängu serverid suleti 31. märtsil.

Nüüd on aga Ubisofti vastu algatatud ühishagi, Kaks California mängurit väidavad, et Ubisofti tegu on vastuolus kohalike tarbijakaitseseadustega.

Hagis väidetakse, et Ubisoft on tarbijaid petnud, andes mõista, et nad ostavad mängu, mitte ei rendi litsentsi, et mängule ligi pääseda.

Ka ütleb hagi, et toote pakend oli eksitav, andes mõista, et mäng on salvestatud plaadile, kuigi tegelikkuses on tegu vaid n-ö digitaalse võtmega, mis avab juurdepääsu serveritele.

Hagejad soovivad, et kohus kiidaks ühishagi heaks, lisaks taotletakse kahjutasu.