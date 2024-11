VIDEO Vaata kui kõhe: Poola humanoidrobot liigutab end vesilihastega nagu elusolend

Kuigi mõned ettevõtted nagu Tesla jt on valmis ehitanud juba kahejalgseid roboteid, mis oskavad hüpata ja tantsida ning mille eesmärgiks on aidata inimesi igapäevatoimingutes, siis sellega võreldes võib Poola skelett tunduda veel üsna algeline.

Kuid Clone Robotics ei püüagi luua hüppavat ja kõndivat koduabilist. 2021. aastal asutatud idufirma keskendub hoopis bioloogiat jäljendavatele robotitele, mis liiguvad bioloogiliste olendite jõu ja osavusega. See ettevõte on valinud ühe keerukama mudeli – inimese keha.

Miks on see nii kõhedusttekitav?

Järgmise sammuna ehitas ettevõte juba inimese torsot meenutava roboti. See näib nii kõhedusttekitav just sellepärast, et liigutused ja ka välimus on nii tõetruud.