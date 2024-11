VEEL ÜKS SURMAKIIR Jaapanis läheb käiku võimas laserrelv

Aitab seal, kus traditsiooniline õhutõrje ei aita

Jaapani Kaitsehangete Agentuur, mis on Kaitseministeeriumi keskne tehnoloogia arendusasutus, on arendanud nii elektromagnetilise kui ka lasertehnoloogiaga relvi. Uus süsteem on osa Jaapani laiemast kaitsevõime moderniseerimise püüdlusest, mis võimaldab pakkuda täiendavat kaitset, mida traditsioonilised raketitõrjesüsteemid ei pruugi suuta tagada, eriti just kiiresti areneva droonidega sõjapidamise ja keerukate õhurünnakute taustal.