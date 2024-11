USAs vajutatakse lõhkeainetetootmise gaas põhja

Kentucky osariigist pärit USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell teatas pressiteates, et USA armee eraldab 435 miljonit dollarit ettevõttele Repkon USA TNT tootmisüksuse rajamiseks Grahamis, Kentuckys. See saab olema esimene riigisisene TNT allikas Ameerika Ühendriikides alates 1980ndatest aastatest.

Riiklik TNT tootmine

TNT on oluline lõhkeaine, mida sõjavägi kasutab suurtükimürskudes, pommides, granaatides ja mujal. Sõjavägi on seni pidanud nende materjalide saamiseks tuginema välismaistele tarnijatele. Uue tootmisüksuse rajamise otsus tuleneb sõjaväe juhtide soovist suurendada relvatootmist, eriti 155 mm suurtükimürskude tootmist, vastuseks Ukraina sõjale.

Armee ja Repkon USA koostöö kaudu tõestab meie osariik, et meil on taristu, tööjõud ja logistiline eelis, et võtta ette projekte, mis on kriitilise tähtsusega meie riikliku kaitse jaoks, ütles McConnell.